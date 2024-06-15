Она вспомнила, как сидела с ребенком в укрытии.

Украинская певица Ната Жижченко, которая является солисткой группы ONUKA, рассказала о родах во время войны.

Известно, что в прошлом году она стала мамой во второй раз. У артистки родилась дочь Лина, которой с первого дня жизни пришлось сидеть в укрытии.

"Это душа, которая выбрала родиться здесь в этот военный период. Я верю в то, что души сами выбирают, куда они приходят, и меня это успокаивает. Не просто же так ребенок родился, чтобы первую ночь сидеть в укрытии роддома... Еще до полномасштабного вторжения у меня была депрессия. А сейчас я вообще не понимаю, откуда оно тогда было и почему. Сегодня я чувствую себя гораздо более стабильной эмоционально, понимаю, чего хочу, что делает меня счастливой", - рассказала певица в интервью изданию NV.

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Наталья добавляет, что первая ее беременность была во время пандемии. Тогда она могла спокойно гулять в лесу с собакой или быть дома. А вот вторая совсем другая. Несмотря на опасность и страх, исполнительница решила не ехать из Украины и рожала в одном из столичных роддомов.

"Все очень стремительно произошло. Большую часть времени мы провели в Чернигове, где планировали записать альбом. Привезли аппаратуру в дедушкину мастерскую, все там обустроили. И вот вечером пятницы, 30 июня, мы отправили треки на мастеринг, а в субботу начались роды. То есть Лина дождалась, пока мы сдадим весь материал. В период беременности и после ее рождения мы столько всего успели сделать. Она стала таким спутником, который пристроился к нашей системе планет", - отметила певица.

К слову, певица ONUKA в браке с музыкантом Евгением Филатовым. Вместе супруги воспитывают старшего сына Александра, которому 4 года и дочь Лину.

Напомним, ранее стало известно, что украинская актриса Лиза Зайцева рожала первенца под взрывами.

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