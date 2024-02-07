Лиза Зайцева рассказала о рождении сына во время войны.

Украинская актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Оставайся онлайн", рассказала о рождении первенца. Девушка родила сына Марка во время войны.

Зайцева признается, что ей было страшно, ведь из-за обстрелов была вероятность, что она не сможет дозвониться врачу, который должен был принимать у нее роды.

"Тогда беспощадно обстреливали инфраструктуру и очень часто не было связи. А так я знала, что в больнице есть свои мощные генераторы, что есть бомбоубежище и если что, то там можно будет родить", - сказала актриса в интервью УНИАН.

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Она добавила, что роды прошли прекрасно, но длились очень долго, от начала схваток до рождения прошло около 24 часов.

"Я отказалась от анестезии, хотела родить сама и у меня все получилось. Я прошла через эту боль и родила самого сладкого мальчика. Весь этот путь со мной прошел мой муж, каждую минуту он был со мной, он и плакал со мной, и кричал, и обнимал, и целовал, он забрал на себя 50% боли. Это был невероятный день, наполненный заботой и любовью", - делится эмоциями Зайцева.

Кстати, рожали актриса в государственном роддоме номер 2. На следующий день после рождения ее сына был массированный обстрел.

"Поэтому второй день жизни Марка мы провели в бомбоубежище", - подытожила звезда.

Напомним, вскоре Макс Чмерковский станет отцом в третий раз.

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