Музыкант Ната Жижченко стала мамой во второй раз.

Украинская певица Ната Жижченко, которая обрела широкую известность как солистка группы ONUKA, стала мамой во второй раз. О пополнении в семье Жижченко сообщила в своем блоге, показав трогательный кадр с ручкой ребенка.

Известно, что у Жижченко и ее супруга родилась дочь. Девочку назвали Лина. Артистка рожала в одном из частных роддомов Киева.

Также Ната Жижченко и ее муж Евгений Филатов воспитывают сына - мальчика зовут Саша, он появился на свет три года назад.

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Следует отметить, что роды Жижченко стали неожиданностью для общественности - свою беременность Ната скрывала от поклонников. Более того, она до последнего занималась творчеством и даже анонсировала выход альбома в июле этого года.

В комментариях к публикации Нату поздравили коллеги Светлана Тарабарова, Наталка Денисенко, Юлия Санина, Джамала, Монатик, Елена Кравец, Соломия Витвицкая и другие.

Реакция соцсетей

"Вот это новость! Спасибо!"

"Поздравляю!"

"Вау, Ната, мои поздравления! Счастья и здоровья вам!"

"Кайфовая новость! Здоровья маме и доченьке!"

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева родила дочь и рассекретила необычное имя.

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