Певец рассказал, как в бомбоубежище обустроил быт.

Украинский певец Wellboy в интервью Славе Демину рассказал, как узнал о войне в Украине и где первое время прятался вместе со своей мамой.

По словам артиста, 24 февраля с самого утра его разбудила мама со словами: "Началась война". Тогда он не поверил в то, что Россия действительно могла напасть на Украину, но когда сам услышал первые взрывы и сирену, то понял, что времени на раздумия нет.

Тогда он быстро собрал свои вещи, и они с мамой побежали в метро Печерск. Но там было очень много людей, поэтому им не удалось там остаться. Так, Антон принял решение поехать с мамой в бар в подвале на Золотых воротах. Владельцы заведения сделали там укрытие.

Также Антон рассказал, что в этом укрытии были и туалет, и душ, поэтому с гигиеной у них проблем не было. Люди там были абсолютно разные и разных возрастных категорий.

"Поначалу все очень боялись мародеров. Я помню эти проверки, пароль "паляниця". Это прямо как в фильме было", - вспомнил Wellboy.

Он отметил, что за первые дни войны все очень сдружились. Днем его мама варила супы, а вечером они все вместе играли на музыкальных инструментах и пели песни, чтобы хоть как-то отвлечься от ужасов войны.

Напомним, ранее певец Wellboy рассказал о планах на следующую песню и впечатлениях от единства украинцев.

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