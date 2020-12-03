Украинская группа "Время и Стекло" дает последние концерты в рамках прощального тура.
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2 декабря в Харькове состоялось их выступление несмотря на карантин. Зал был полностью заполненный людьми и никто не придерживался дистанции. Кроме того, не все зрители были в масках.
Такой случай является нарушением правил, действующих в рамках общенационального карантина и "оранжевой зоны". Более того, в "оранжевой зоне" запрещены любые концерты. Ни полиция, ни Надя Дорофеева, ни Позитив пока не комментируют сложившуюся ситуацию.
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