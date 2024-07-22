Ресторатор рассказал об изменениях в его жизни.

Известный украинский ресторатор колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво сообщил о пополнении в семье. Шеф-повар показал новорожденных питомцев.

В своем Instagram 52-летний кулинар заявил, что его собака Лупита, породы брюссельский грифон, родила щенков 21 июля. Знаменитость не скрывал свою радость и поделился счастливой новостью с подписчиками. Теперь семья Эктора пополнилась еще несколькими домашними любимцами.

"Лупита стала мамой", - отметил реторатор.

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Звезда опубликовал фотографии новоиспеченной мамочки и ее щенков. В подписи к кадрам Хименес-Браво признался, что принимал роды у Лупиты, которые были сложными. Сейчас кулинар уделяет внимание собакам и дарит им свою заботу. К слову, кроме Люпиты, у Эктора также есть еще один пес Клопик.

"Вчера впервые в жизни принимал роды. Знаете, дело нелегкое, но мы с Лупитой и Клопиком справились. Моя девочка стала мамой. Так интересно было наблюдать за ней, как она сразу начала облизывать щенков, как она их обнюхивала и подпускала к себе. Сейчас она просто не отходит от них, и я тоже", - поделилась шеф-повар.

Что касается личной жизни самого Эктора, то он неохотно делится ее подробностями с поклонниками. Известно, что знаменитость ни разу не был женат и у него нет детей. Ранее ходили слухи, что ресторатор был в отношениях с девушкой Анной. Однако, как рассказывал сам Хименес-Браво, их роман не выдержал публичности.

Напомним, ранее Эктор возмущенно отреагировал на шутки об уклонистах. Кулинар обеспокоен ситуацией в медийном пространстве.

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