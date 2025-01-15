Возлюбленная Тараса Цымбалюка резко ответила на слухи об их расставании: 'Тема закрыта'

Поклонники переживают за их отношения.

С недавнего времени поклонники украинского актера Тараса Цымбалюка начали подозревать его в разрыве с возлюбленной Светланой Готочкиной.

Во-первых, они отписались друг от друга в социальных сетях, а, во-вторых, Светлана, которая ранее публично поздравляла Тараса с днем рождения, в этот раз этого не сделала. Все это породило слухи об их расставании.

Однако, никаких официальных заявлений по этому поводу ни Тарас, ни Светлана не делала. Они лишь намекают на то, что между ними могла пробежать черная кошка.

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Так как поклонников очень интересует тема их отношений, они постоянно просят рассказать о том, что происходит в их паре. Готочкина ответила достаточно резко на такие просьбы:

"Открыла я ваши вопросы и, знаете, решила, что, пожалуй, я не буду на них отвечать. А знаете почему? Потому что 99,9% на одну только тему. Все, вас больше ничего не интересует. Тема личной жизни закрыта".

Отметим, Тарас и Светлана закрутили роман во время полномасштабного вторжения. Актер впервые объявил об их отношениях в декабре 2023 года. А в июле этого года пара отмечала вторую годовщину их отношений.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк после слухов о разрыве с избранницей рассказал о личной жизни.

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