Он готова пополнить ряды ВСУ, но есть одна проблема.

Певица Марина KRUTЬ, которая была участницей Нацотбора на Евровидение-2023 и шоу "Голос країни", заявила о желании мобилизироваться.

В интервью "Громадському" она рассказала, что могла бы стать боевым медиком, однако боится крови.

Также она уточнила, что нужно обладать специальными навыками, а это проблема, потому что с военным делом она вообще никак не связана.

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"Самое простое, что может быть для женщины на фронте – это может быть, к примеру, боевой медик. Я не скажу, что это самое простое, но это такая для меня понятная схема, потому что, чтобы быть снайпером, нужно положить не один год жизни на это. И так же, если ты хочешь быть хорошим боевым медиком, желательно иметь медицинское образование. То есть надо приложить много усилий", - отметила Марина.

Кроме того, девушка рассказала, что при виде крови она теряет сознание. При этом она не исключает, что еще может пополнить ряды ВСУ.

"Я не знаю, сколько продлится эта война. Возможно, так случится, что я еще мобилизируюсь", - добавила певица.

Напомним, ранее Григория Решетника на вокзале остановили ТЦК. Он рассказал, как это произошло.

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