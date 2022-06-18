Сам музыкант с первых дней войны защищает Украину на фронте.

Украинский музыкант, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский, который с начала полномасштабной войны России в Украине вступил в ряды ВСУ, показал отдых с собратьями на передовой.

Так, на своей странице в Instagram он разместил короткий ролик, на котором военные устроили зажигательные танцы под песню Положинского "Моей дискотеки треки", премьера которой состоялась в январе 2022 года.

"Это хит", - написал Положинский.

Как писал УНИАН, Александр Положинский подписал контракт из ВСУ еще в феврале 2022 года, до начала полномасштабной войны с РФ.

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