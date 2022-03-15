Ведущий показал последствия от обстрелов российскими оккупантами.

Вчера, 14 марта, снаряд от обстрелов российскими оккупантами попал в жилой дом на столичной Оболони. В результате один человек погиб, есть несколько раненых, а другие жители дома впопыхах начали собираться и выбегать из здания.

Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров приехал на место происшествия и зафиксировал последствия от обстрелов оккупантами.

"Зафиксировал вчерашний день в фотографиях. Оболонь", - подписал фото Комаров.

Также он побывал на Куреневке, где вражеский снаряд также попал в жилой дом. В результате этого обстрела погибли люди и повреждена инфраструктура.

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