Дмитрий Комаров / instagram.com/komarovmir
Вчера, 14 марта, снаряд от обстрелов российскими оккупантами попал в жилой дом на столичной Оболони. В результате один человек погиб, есть несколько раненых, а другие жители дома впопыхах начали собираться и выбегать из здания.
Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров приехал на место происшествия и зафиксировал последствия от обстрелов оккупантами.
Комаров показал уничтоженный на Оболони дом / instagram.com/komarovmir
Комаров показал уничтоженный на Оболони дом / instagram.com/komarovmir
"Зафиксировал вчерашний день в фотографиях. Оболонь", - подписал фото Комаров.
Также он побывал на Куреневке, где вражеский снаряд также попал в жилой дом. В результате этого обстрела погибли люди и повреждена инфраструктура.
Снаряд попал на Куреневку / instagram.com/komarovmir