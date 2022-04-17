Певица утверждает, что тех артистов России, которые смолчали о вторжении в Украину, больше нет в ее вселенной.

Украинская певица Оля Полякова назвала российских артистов, которые отказались комментировать вторжение России в Украину, трусами и соучастниками.

К таким артистам нет никаких чувств, рассказала певица в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

Артистка добавила, что тех, кто смолчал, больше нет в ее вселенной.

"...Потому что это трусы, это слабодушие. Когда убивают в соседней стране детей, когда их уже сотни, тысячи погибших мирных граждан, ты не можешь молчать, ты должен определиться. А если ты еще и поддерживаешь - как есть эти нелюди просто, даже не хочу называть их фамилий - они просто соучастники кровавых преступлений", - заявила Полякова.

Певица считает, что тех, кто смолчал, также нужно судить.

"...Не знаю как, но тоже надо. Потому что поддержка этого режима (режима президента России Владимира Путина - Ред.) - это соучастие", - сказала артистка.

Напомним, рано утром 24 февраля Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Войска РФ атаковали военные объекты, а также дома мирных людей, погибло много гражданских, в частности, дети.

Ряд российских артистов не осудили полномасштабную агрессию РФ.

В середине апреля Оля Полякова поделилась, что после того, как Россия начала бомбить украинские города, ни одна российская звезда не позвонила ей и не написала.

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