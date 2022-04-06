Певица раскритиковала "голубей мира" - Ани Лорак, Таисию Повалий и других.

Украинская певица Оля Полякова в эфире программы "Утро с Украиной" раскритиковала опальных звезд, которые молчат о войне в Украине.

Она отметила, что у нее тоже был шанс построить карьеру в Россию, но после аннексии Крыма в 2014 году она приняла решение полностью отказаться от гастролей в стране-агрессоре.

Поэтому она не понимает, как другие артисты родом из Украины могут молчать о том, что Россия развязала в нашей стране войну и тем самым поддерживать путинский режим.

"Эта тема: "Я за мир, я дерево любви". Сегодня нужно признавать, что Российская Федерация вторглась в Украину с полномасштабной войной, и ты должен определиться – или ты оккупант, или ты защитник. Еще 8 лет назад нужно было определиться. Не выйдет уже сидеть одной ж*пой на двух стульях, потому что стульев нет, девушки", – сказала Полякова.

Также она добавила, что не стоит трястись за концерты в России, так как скоро их там вообще не будет.

Напомним, ранее Полякова рассказала, что у ее старшей дочери Маши начались панические атаки.

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