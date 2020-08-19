Шоумен Вова Остапчук рассказал, используют ли они с девушкой секс-игрушки
17:35, 19 августа 2020Звезды
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Остапчук встречается с нотариусом Кристиной Горняк.
Остапчук со своей девушкой / instagram.com/vova_ostapchuk
Украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал, используют ли они с Кристиной Горняк секс-игрушки.
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По словам пары, на карантине они купили игрушки для взрослых, передает "Звездный путь".
Но какие игрушки они приобрели влюбленные не сказали. Остапчук лишь добавил, что карантин сам себя не пересидит.
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