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Шоумен Вова Остапчук рассказал, используют ли они с девушкой секс-игрушки

17:35, 19 августа 2020
Звезды
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Остапчук со своей девушкой / instagram.com/vova_ostapchuk

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По словам пары, на карантине они купили игрушки для взрослых, передает "Звездный путь".

Но какие игрушки они приобрели влюбленные не сказали. Остапчук лишь добавил, что карантин сам себя не пересидит.

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Автор: Диана Могилевич

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