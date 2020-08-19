Шоумен Вова Остапчук рассказал, используют ли они с девушкой секс-игрушки

Остапчук встречается с нотариусом Кристиной Горняк.

Украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал, используют ли они с Кристиной Горняк секс-игрушки.

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По словам пары, на карантине они купили игрушки для взрослых, передает "Звездный путь".

Но какие игрушки они приобрели влюбленные не сказали. Остапчук лишь добавил, что карантин сам себя не пересидит.

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Автор: Диана Могилевич