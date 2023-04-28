Телеведущий рассказал, что связывало его с этим местом. После ночной атаки 28 апреля многоэтажка превратилась в руины.

В ночь на 28 апреля Россия в очередной раз атаковала мирные украинские города. Всего оккупанты осуществили 23 пуска ракет разного базирования, уничтожив часть дома в Умани и убив маму и ребенка в Днепре. На обстрел отреагировал украинский телеведущий Владимир Остапчук.

Так, россияне разрушили дом, где в детстве часто бывал Вова (он родом из Умани, - ред).

"Я мимо этого дома в школу ходил. В этом доме раньше жили четверо моих одноклассников. Я в нем 100 раз был. Это просто "мой район", - рассказал Остапчук в своем Instagram-блоге.

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Также телеведущий обнародовал ужасный кадр горящего дома. На фото видно, что подъезд практически полностью уничтожен. Там образовалось сильное воспламенение. Рядом с домом стоят люди, которые, вероятно, выбежали из соседних подъездов после "прилета".

Телеведущий добавил, что он получил много сообщений со словами поддержки, за что поблагодарил свою аудиторию.

"К сожалению, не все сообщения могу показать, но спасибо за поддержку, с родителями все хорошо", - резюмировал Остапчук.

Ранее УНИАН писал, что 38-летний Остапчук показал первое общее фото с 22-летней девушкой.

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