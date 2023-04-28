В ночь на 28 апреля Россия в очередной раз атаковала мирные украинские города. Всего оккупанты осуществили 23 пуска ракет разного базирования, уничтожив часть дома в Умани и убив маму и ребенка в Днепре. На обстрел отреагировал украинский телеведущий Владимир Остапчук. 

Так, россияне разрушили дом, где в детстве часто бывал Вова (он родом из Умани, - ред). 

"Я мимо этого дома в школу ходил. В этом доме раньше жили четверо моих одноклассников. Я в нем 100 раз был. Это просто "мой район", - рассказал Остапчук в своем Instagram-блоге.

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Также телеведущий обнародовал ужасный кадр горящего дома. На фото видно, что подъезд практически полностью уничтожен. Там образовалось сильное воспламенение. Рядом с домом стоят люди, которые, вероятно, выбежали из соседних подъездов после "прилета".

Оккупанты разбомбили особый для Остапчука дом в Умани / скриншот

Телеведущий добавил, что он получил много сообщений со словами поддержки, за что поблагодарил свою аудиторию.

"К сожалению, не все сообщения могу показать, но спасибо за поддержку, с родителями все хорошо", - резюмировал Остапчук.

Ранее УНИАН писал, что 38-летний Остапчук показал первое общее фото с 22-летней девушкой.

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