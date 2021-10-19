Певица засветилась на дне рождении Николая Баскова.

Российская певица Лолита пришла на день рождения своего коллеги, артиста Николая Баскова. На вечеринке она появилась в черном шелковом платье с глубоким декольте.

Поклонники обратили внимание на ее моложавый вид и отметили, что она совсем не выглядит на 57 лет. А также внимательные фанаты подчеркнули, что на ее лице совсем не видно шрама после того, как у нее на подбородке разошелся шов.

"Ой, какая молодая еще", "Женщина без возраста", "Даже не видно трещины на лице", "Классные", "Хорошо, когда друзья рядом", "Ты всегда настоящая", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Лолита вспомнила, как во время концерта у нее разошелся шов на подбородке. Оказывается, накануне она посещала пластического хирурга, но сильного напряжения во время выступления ее лицо "не выдержало".

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Лолита родилась в 1963 году в Закарпатской области, но карьеру музыканта решила строить в России. Она является лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на "Первом канале".

Известно, что Лолита пять раз была замужем, один раз из которых фиктивно. У нее есть дочь Ева, которая живет с бабушкой в Киеве.

Напомним, Лолита высказывалась в поддержку присоединения Крыма к России, отметив, что не видит в ситуации давления со стороны РФ и осуждает антироссийские санкции ЕС.

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Автор: Диана Могилевич