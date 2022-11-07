Он заявил, что ценит доверие украинцев.

Украинский музыкант, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя подтвердил, что займет кресло жюри на Нацотборе на Евровидение-2023.

Стоит отметить, что после итогов голосования за жюри на Нацотбор в сети разгорелся скандал. Пользователи не понимают, почему лидером в опросе стал Тарас Тополя, ведь он никогда не участвовал в Евровидении.

Несмотря на хейт со стороны юзеров, артист и боец ВСУ Тополя все же согласился быть одним из суддей:

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"Благодарю всех, кто отдал свой голос! Ценю! Постараюсь отвечать ожиданиям. Думаю, вы понимаете, что это была лишь репетиция. Готовьте телефоны для более масштабных опросов, в которых примут участие уже миллионы".

Жюри Нацотбора: скандал вокруг голосования

Сегодня стали известны победители онлайн-голосования за жюри Национального отбора на Евровидение-2023. Однако украинцам не понравились лидеры голосования, поэтому они устроили бунт в сети.

Больше всего голосов получили лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, певица Джамала и фронтвумен рок-группы "The HARDKISS" Юлия Санина. А вот Тине Кароль не хватило несколько голосов, чтобы попасть в тройку победителей.

Результатами голосования возмутилась и сама Кароль. Она выразила недоумение тому, что Юлии Саниной 15,69% голосов округлили до 16%, а ее 15,68% - до 15%.

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