Украинский музыкант, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя подтвердил, что займет кресло жюри на Нацотборе на Евровидение-2023.
Стоит отметить, что после итогов голосования за жюри на Нацотбор в сети разгорелся скандал. Пользователи не понимают, почему лидером в опросе стал Тарас Тополя, ведь он никогда не участвовал в Евровидении.
Несмотря на хейт со стороны юзеров, артист и боец ВСУ Тополя все же согласился быть одним из суддей:
"Благодарю всех, кто отдал свой голос! Ценю! Постараюсь отвечать ожиданиям. Думаю, вы понимаете, что это была лишь репетиция. Готовьте телефоны для более масштабных опросов, в которых примут участие уже миллионы".
Жюри Нацотбора: скандал вокруг голосования
Сегодня стали известны победители онлайн-голосования за жюри Национального отбора на Евровидение-2023. Однако украинцам не понравились лидеры голосования, поэтому они устроили бунт в сети.
Больше всего голосов получили лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, певица Джамала и фронтвумен рок-группы "The HARDKISS" Юлия Санина. А вот Тине Кароль не хватило несколько голосов, чтобы попасть в тройку победителей.
Результатами голосования возмутилась и сама Кароль. Она выразила недоумение тому, что Юлии Саниной 15,69% голосов округлили до 16%, а ее 15,68% - до 15%.