Артистка выложила в stories скриншоты с приложения "Дія" и отметила, что Юлии Саниной добавили баллы, а у нее - отняли.

Украинская исполнительница Тина Кароль, которая была среди претендентов в состав жюри Нацотбора Евровидения-2023, возмутилась результатами. Она намекнула на то, что итоги якобы подсчитали очень заангажированно, округлив голоса за Санину в большую сторону, а за нее - в меньшую.

Известно, что Кароль заняла четвертое место в рейтинге. Всего выбирали из девяти претендентов. По данным в приложении "Дія", Тину Кароль поддержали 15,68% украинцев, в то же время Юлию Санину – 15,69%. Исполнительницу хита "Скандал" возмутило, что ее конкурентке округлили голоса до 16%, а ей – до 15%. Вот что написала Кароль в своем блоге по этому поводу:

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"Почему 15,68% – это 15%, а 15,69% – это 16%? Без обид, просто фан".

Голосование за членов жюри Нацотбора

31 октября в приложении "Дія" появился опрос о том, кого бы украинцы хотели видеть в жюри Нацотбора. Это первый случай в истории, когда жюри выбирали методом голосования. 7 ноября опрос закончился и были опубликованы результаты. По данным "Суспільного", первые три места заняли Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

Финал Нацотбора пройдет в Киеве 17 декабря. Известно, что организаторы приняли решение провести его в укрытии.

Напомним, украинцы устроили бунт из-за жюри Нацотбора.

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