Актрисе трудно говорить на эту тему.

В последнее время актриса Ольга Сумская испытывает на себе давление от хейтеров и коллег, которые осуждают ее старшую дочь Антонину Паперную. Девушка уже много лет живет в РФ, родила от российского актера детей и молчит о полномасштабной войне в Украине.

Сумская рассказала, что ей трудно читать сообщения от хейтеров. Актрисе и ее дочери пишут много плохих пожеланий.

"Я получаю самые страшные комментарии, сообщения... Так же и Тоня... Я не знаю, как она держится. Когда она пересылает мне эти сообщения, я их читаю. Желают самого страшного", - призналась Сумская в комментарии для "ЖВЛ".

Однако актриса подчеркивает, что всегда будет на стороне дочери. По словам Сумской, Паперная молчит якобы "не просто так".

"Кто там, тот знает, как это трудно. Что-то сказать, что-то написать. Люди исчезают, понимаете. Прежде всего она мама своих детей и она делает все для того, чтобы они были в безопасности. Она всем сердцем с Украиной, она украинка прежде всего. Да, ей тяжело сегодня, но я не долна оправдываться, я не должна ничего говорить", - добавила актриса.

По словам Сумской, она надеется когда-нибудь встретиться с дочкой. Актриса верит, что впоследствии Паперная снова ее обнимет. Сумская и ее дочь не виделись уже год. Она признает, что эта тема очень болезненна для нее. Актриса не может сдерживать эмоции и плачет, когда ее спрашивают о Паперной.

Напомним, ранее стало известно, что старшая дочь Сумской повеселилась в Москве. Паперная вышла на публику с детьми и мужем-россиянином.

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