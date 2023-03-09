Антонина Паперная и ее муж-россиянин отправились на премьеру российского мультика.

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской, которая продолжает жить в РФ, удивила новой циничной выходкой. Пока страна-агрессор бомбит Украину и каждый день пытается убивать мирных жителей, Антонина Паперная веселится в Москве.

Так, молчунья вышла на публику вместе со своим гражданским мужем Владимиром Яглычем. Российский актер не комментирует агрессию своей страны, молчит о военных преступления и боится высказаться против путинского режима. Вместо этого Яглыч и Паперная попросту практически исчезли из социальных сетей и редко публикуют фото.

Однако в этот раз пара сделала исключение. В своем Instagram Яглыч показал фото с Паперной и их общей дочерью Евой. Они сходили на премьеру российского мультфильма.

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Более того, Яглыч сделал рекламу. Он указал, что вместе с дочерью смотрел "интересную, яркую и веселую сказку с отличным юмором". Россиянин похвалил мультик и призвал других родителей отправиться в кино вместе со своими детьми.

Судя по всему, дочь Сумской не понимает, что пока она отсиживается в РФ и помогает своему мужу зарабатывать кровавые рубли, тысячи украинских детей мечтают лишь о том, чтобы над их головами не летали ракеты. Однако Яглыч предусмотрительно закрыл комментарии под новым фото. Скорее всего, он догадывается о том, что такой поступок пользователи могут раскритиковать.

Антонина Паперная - что известно о старшей дочери Сумской

Актриса Антонина Паперная уже много лет живет и работает в России. Там она встретила своего избранника - российского актера Владимира Яглыча. С ним актриса живет в гражданском браке, у них уже двое детей.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины дочь Сумской отмалчивается и не возвращается на Родину. На фоне этого Паперную часто критикуют в сети. Украинцы возмущены тем, что актриса продолжает жить в РФ. Ольга Сумская пыталась оправдать свою дочь. Она утверждала, что Паперная "очень переживает", но якобы ничего не может сказать.

По словам Сумской, ее дочери "практически невозможно" выехать из РФ. Однако на фоне всего этого Паперная хвастается фото с обнаженной грудью, и продолжает делать вид, что ничего не просходит.

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