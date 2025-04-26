Ведущий долгое время никак не высказывался о конфликте женщин, но сейчас, хотя и лаконично, дал комментарий по этому поводу.

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук впервые прокомментировал ссору своей жены с его бывшей в сети. Телезвезда не стал выходить на связь, а передал через избранницу, что он думает по поводу конфликта.

Как известно, на днях экс-избранница мужчины - нотариус Кристина Горняк - сообщила, что они с ведущим пришли к согласию относительно совместного дома, о разделе которого не могли договориться три года. Экс-супруги решили продать недвижимость, а деньги поделить поровну.

Однако, как оказалось, Горняк не имела права говорить о сделке с бывшим публично. Об этом сообщила блогерша Екатерина Полтавская. Она "наехала" на экс-жену мужа и даже пригрозила ей "сливом" компромата о ней, если она не перестанет постоянно упоминать Остапчука и его семью в публичном пространстве.

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Долгое время Владимир не комментировал ссору женщин и их высказывания друг о друге. На этот раз он также не стал выходить на связь в сети, а его слова передала его жена Екатерина в своем Telegram-канале. Возлюбленный, по ее словам, сказал: "Катя просто сама принимает решение". От себя девушка добавила, что может самостоятельно решать, что ей говорить на публику и с кем ей вступать в словесные перепалки.

"Главный человек в своей жизни - я. Я уважаю мнение мужа, подруг, но последние слово всегда за мной в том, что касается моей жизни. Я люблю своего мужчину, но это не значит, что мой мир вращается только вокруг него. Я считаю, что мир женщины не должен вращаться вокруг мужчин. Женщина - это отдельная личность. Она может сама принимать решения. Она может сама ссориться", - написала Полтавская.

Она добавила, что сейчас немного жалеет, что начала комментировать слова Кристины еще два дня назад и так эмоционально реагировать на ее заявления. Она признала, что погорячилась и считает, что не нужно было создавать этот скандал.

"Я не сдержалась! Возможно, гормоны дали свое. Только прекратила кормить. Также считаю, что не отвечать было правильно. Но все мы люди - иногда пружина стреляет. Вы же знаете, что я никогда не хайповала. Не на словах, на действиях. Поэтому эта вся ситуация для меня больше кринж и стыд. Но плюсы в ней также есть. Как минимум, я ответила на вопросы о себе, на которые никогда не отвечала. Любовницей меня теперь точно никто не назовет. И для меня это важно", - подчеркнула блогерша.

К слову, Горняк и Остапчук состояли в браке два года, но в 2022-м объявили, что они больше не пара. В том же году ведущий закрутил роман с Полтавской, а уже через два года они поженились. Сейчас супруги воспитывают сына Тимофея, который родился в конце прошлого года.

Напомним, ранее Екатерина Полтавская сообщила, что Остапчук отдал ей совместный с бывшей дом. Блогерша отметила, что теперь она будет владелицей половины недвижимости, которая принадлежала ее возлюбленному. В субботу, 26 апреля, супруги должны были подписать договор, согласно которому Полтавская стала бы новой владелицей имущества. По ее словам, это подарок мужа на ее 25-летие.

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