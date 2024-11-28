Певец рассказал о своем походе в ТЦК и страхе обновлять данные.

Известный украинский певец Владимир Дантес рассказал о своем опыте похода в ТЦК и ответил, обновил ли он военно-учетные данные. Знаменитость также признался, есть ли у него бронь от мобилизации.

В интервью "СучЦукрМуз" артист вспомнил, что впервые пошел в военкомат еще летом 2022 года и обновил данные. Позже вышел закон о воинском учете, поэтому исполнителю нужно было снова пойти в ТЦК, поскольку у него был статус "ограниченно годный". Чтобы подтвердить или изменить этот статус, Дантесу нужно было еще раз пройти военно-врачебную комиссию.

По его словам, этот процесс был довольно длительным. Однако порой, признается Владимир, его пропускали в больнице без очереди из-за его популярности.

"Я пришел в военкомат, стоял 8 часов в очереди, чтобы взять бумажку на ВВК. Я проходил ВВК полтора месяца. Да, меня где-то пропускали без очереди, это бонус", - поделился певец.

Знаменитость отметил, что решил пойти в ТЦК и обновить свои военно-учетные данные, потому что не хотел, чтобы его обвиняли, что "за него кто-то договорился". В то же время, говорит артист, у него никогда не было брони от мобилизации и сейчас он стоит на учете.

"Я стою на учете. У меня все бумажки есть. Не было брони. Я просто ушел. Есть ТЦК отбитые на голову, но у меня такого не было. Я боялся идти в ТЦК, но переборол этот страх, два раза пошел, и со мной все ок", - добавил Владимир.

Дантес убежден, что в первую очередь повестки приходят тем, кто не обновил свои данные. Сам исполнитель пока не получал повестки, а также не стал называть болезнь или другие проблемы со здоровьем, из-за которых его не мобилизуют.

Напомним, ранее Дорофеева с мужем показалась на одном мероприятии с Дантесом и Кацуриной. Парочки посетили выставку известного певца.

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