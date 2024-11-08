Владимир Дантес показал, чем удивляет возлюбленную на кухне

Певец приготовил известное украинское блюдо с чесноком.

Звездная любовь - это всегда интересно, особенно когда речь идет о таких ярких личностях, как Даша Кацурина и Владимир Дантес. Их роман начался неожиданно, на фоне драматических событий, и с тех пор привлекает внимание публики. Хотя пара нечасто демонстрирует чувства на публике, избегая излишней "сладкой" показухи, атмосфера взаимной заботы и нежности между ними чувствуется. И вот очередное доказательство - недавняя история с "европейским" возвращением Даши и кулинарным сюрпризом от Владимира.

Даша Кацурина, известная бизнесвумен и инфлюенсер, недавно отправилась в путешествие в солнечную Португалию. Вместе с ней поехали и ее дети, а значит, поездка носила семейный характер. Пока Даша наслаждалась атлантическим побережьем, Владимир Дантес, ее возлюбленный, оставался в Украине. И, как настоящий мужчина, решил устроить Даше приятный сюрприз к ее возвращению.

Зная о любви Даши к домашней кухне, Владимир превратился в кулинара и приготовил для нее настоящий пир. Центральным элементом этого "праздника живота" стал аппетитный борщ, приготовленный по всем правилам. Не обошлось и без традиционных дополнений: свежей зелени, ароматного сала, чеснока и, конечно же, душистого хлеба.

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Когда Даша вернулась из путешествия, ее ждал не только уютный загородный дом, но и любимые блюда.

Сам Дантес не удержался и поделился этой историей с поклонниками в Instagram. Он опубликовал фото щедро накрытого стола с подписью:

"Как я встречаю Дашу, которая вернулась из своих Европ".

Этот небольшой эпизод из жизни звездной пары еще раз подтверждает, что их отношения - это не просто пиар или мгновенная влюбленность.

Напомним, Dantes поразил новой лирической песней об отношениях.

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