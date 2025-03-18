Возмущенный певец негативно высказался о таких коллегах из Украины.

Известный украинский певец Владимир Дантес, который ранее высмеял Дональда Трампа после его ссоры с Владимиром Зеленским, разнес некоторых украинских знаменитостей. Речь идет о тех, что во время войны продолжают рекламировать производителей, которые не вышли с российского рынка.

Возмущенный артист поделился своими мыслями по этому поводу в Telegram-канале. Музыкант, как пример, рассказал историю с известной маркой шоколадных батончиков. Их производит компания Nestle, которая запрещена в Украине, но до сих пор функционирует в РФ. Звезда сцены сравнил рекламу таких продуктов с пиаром за деньги казино, которого со временем становится все больше.

"У меня подгорает сильно. Бесит то, что это нельзя исправить, уже 4-й год подряд. Куча топ-артистов рекламирует "KitKat" (другие товары, которые в черном списке из-за того, что не вышли из России) так открыто, что можно офигеть. Какие-то нишевые подкастеры рекламируют казино. Хотя говорят, что рекламируют не казино, а рекламируют беттинг. Да просто когда заходишь туда, первое, что видишь - слоты! Общество "ест" все это и рекламы становится все больше и больше", - сказал исполнитель.

Видео дня

Дантес не стал называть конкретных имен, кого именно он имел в виду, говоря об артистах, которые рекламируют такие товары. Однако в публичном пространстве немало примеров коллабораций звезд с компаниями, оставшимися в РФ, в частности, "KitKat". В прошлом году, как пишет Telegram-канал "Злива", эти сладости рекламировали артисты Макс Барских, Klavdia Petrivna и визажист Егор Андрюшин.

К слову, "KitKat" является частью Nestle, которая в Украине попала в список международных спонсоров войны. В марте прошлого года в Украине этот реестр закрыли. Сейчас батончики этой фирмы в стране-агрессоре не продаются, но компания Nestle до сих пор функционирует в РФ.

Напомним, ранее Позитив ответил, общается ли с Владимиром Дантесом после его развода с Надеждой Дорофеевой. Артист отметил, что коллега ему неохотно отвечает в соцсетях.

Вас также могут заинтересовать новости: