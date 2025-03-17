Артист отметил, что коллега ему неохотно отвечает в соцсетях.

Известный украинский певец, экс-участник группы "Время и стекло" высказался об отношениях с артистом Владимиром Дантесом, который в 2022 году развелся с популярной исполнительницей Надеждой Дорофеевой. Знаменитость ответил, поддерживает ли он связь с бывшим певицы после их разрыва.

Об отношениях с Дантесом Алексей Загородний (настоящее имя Позитива) рассказал в комментарии для проекта "Тур звездами". По его словам, они и раньше не были слишком близки с Владимиром. Мужчина говорит, что они общались, но не так, чтобы дружить семьями, или ходить друг к другу в гости.

Однако сейчас их общение стало еще более напряженным. Оказалось, что артисты до сих пор поддерживают связь, в частности, они иногда обсуждают будущие музыкальные релизы друг друга. Но Позитив заметил, что бывший его экс-коллеги по группе "Время и стекло" неохотно ему отвечает. Сам певец не знает, в чем причина такого поведения Дантеса. Он говорит, что идет на контакт с давним знакомым, а тот сторонится его.

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"Мы и до их развода с Надей с ним не слишком дружили, чтобы приглашать друг друга домой или на кофе. Мы переписываемся. Иногда бросаю ему какие-то песни, демки, которые предлагаю. Но он мне неохотно отвечает. Не знаю, почему. Дантик, эй? Последнее сообщение прочитано, но не ответил", - поделился исполнитель.

Что известно об отношениях Дантеса и Дорофеевой

Пара познакомилась в 2011 году. В 2015 они поженились. Их считали одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. Впрочем, в марте 2022 года Дантес и Дорофеева сообщили, что разводятся.

Впоследствии стало известно, что певица закрутила роман с другом семьи - ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным. А Дантес через несколько месяцев после того подтвердил, что он находится в отношениях с бывшей женой нынешнего избранника своей экс-жены - дизайнером Дашей Кацуриной. В январе 2023 года Дорофеева и Дантес официально расторгли брак.

Напомним, ранее Владимир Дантес засветил Кацурину обнаженной и показал смешное видео с ней. Певец поделился кадрами, на которых продемонстрировал, как поздравлял избранницу с праздником 8 марта.

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