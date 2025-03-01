Певцы опубликовали видео, в котором резко отреагировали на действия президента США во время переговоров с украинским лидером.

Украинские звезды продолжают реагировать на конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и американским Дональдом Трампом. 28 февраля политики встретились, чтобы обсудить условия мирного урегулирования войны в Украине и американскую помощь нашему государству. Однако они так и не пришли к согласию, украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

Музыканты Владимир Дантес и лидер группы O.Torvald Женя Галич не остались в стороне и решили креативно прокомментировать действия Трампа. В частности, они посвятили песни американскому президенту, в которых осудили его действия и высказывания относительно Зеленского и войны.

Дантес под гитару спел несколько строк, которые, вероятно, написал накануне, в которых высмеял лидера США. Он назвал его "ло*ом", который думает, что наделен неограниченной властью.

"Трамп - еб*ный л*х. У него просто маленький чл*н. Он думает, что он бог, а он просто Трамп - еб*ный л*х", - спел исполнитель и показал видео в своем Instagram.

А вот артист и военный Галич в Instagram запустил флешмоб под названием #donaldyouaredolboyob. Он, как и его коллега, также высмеял Трампа, назвал его "маразматиком" и заявил, что он несет бред.

"Не очень большая потеря - минуснуть маразматика Трампа. На самом деле он нас уважает, но путинский х*й во рту так мешает. Поэтому и несет, что попало, гадкое красное еб*ло. Начинаю собственный флешмоб - Дональд, ты долбо*б", - запел знаменитость.

Напомним, ранее мировые звезды прокомментировали ссору Зеленского и Трампа. На стороне Украины выступили известные актеры и другие публичные люди. Педро Паскаль, Скотт Келли, Алисса Милано и другие поддержали украинцев и нашего президента.

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