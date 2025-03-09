Певец поделился кадрами, на которых показал, как поздравлял избранницу с праздником.

Известный украинский певец Владимир Дантес посвятил своей избраннице - дизайнеру, ресторатору и бизнесвумен Даше Кацуриной - забавный пост в сети. Артист поздравил возлюбленную с праздником 8 марта и засветил ее полностью обнаженной.

На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал юмористический ролик, на котором продемонстрировал, как женщин поздравляют с Международным днем борьбы за права женщин. В частности, он показал, как это делают мальчики и мужчины.

На первой части видео видно, что знаменитость устраивает сюрприз любимой и заходит в ванную комнату с цветами. Кацурина не ожидала этого и предстала на ролике полностью обнаженной. Как написал Дантес, именно так, по его мнению выглядит поздравление "мальчиков".

Видео дня

Уже на следующей части видео Владимир и Даша показались на автомойке. Дизайнер мыла машину, пока ее бойфренд снимал ролик, на котором сказал: "Даша, с 8 Марта", и добавил подпись, что так, мол, поздравляют с праздником "мужчины". Вероятно, накануне Кацурина получила в подарок и цветы, и помогла артисту с мойкой авто.

Отметим, что бизнесвумен и исполнитель закрутили роман три года назад. Это произошло после развода Владимира и певицы Нади Дорофеевой и Даши и ресторатора Миши Кацурина. Артистка вышла замуж за бизнесмена, после чего их бывшие также объявили, что состоят в отношениях. Пара живет вместе, и Владимир помогает возлюбленной в воспитании ее детей - сына Ивана и дочери Александры.

Напомним, ранее Владимир Дантес вместе с Женей Галич высмеяли Дональда Трампа в песнях после его ссоры с Зеленским. Певцы опубликовали видео, в котором раскритиковали действия президента США во время переговоров с украинским лидером.

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