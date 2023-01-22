Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает шокировать публику поведением - то она при каждом удобном случае показывает шпагат, то появляется на вечеринке в мини-платье и без трусиков.
В Telegram-канале "НеМалахов" появилось фото, на котором какой-то мужчина держит Волочкову на руках. Его лица не видно, зато крупным планом видно интимное место балерины.
Сама женщина широко улыбается, вероятно, не подозревая, что вскоре станет поводом для насмешек в сети.
Как отреагировали пользователи сети
- "У нее совсем ума нет"
- "Мне кошмары будут сниться"
- "Глаза мои! Глаза!"
- "Фу, какая жесть! Даже Бритни Спирс свой "лепесток" смайликами прикрывала"
- "Депиляцию рекламирует"
- "Остановите землю, я сойду"
- "Как это развидеть теперь?"
Позиция Анастасии Волочковой по войне в Украине
14 апреля 2014 года во время незаконной аннексии Крыма Волочкова выступила в Киеве на пресс-конференции с заявлением, что всегда будет считать Крым частью Украины. Однако 5 декабря 2014 года в эфире телеканала "Россия 1" она изменила свою позицию и поддержала аннексию. В дальнейшем сообщалось о намерениях Волочковой посетить с концертами "ДНР".
По поводу полномасштабного вторжения она не высказывалась.
Напомним, ранее Волочкова упала с высоты во время циркового трюка.