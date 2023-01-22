Одиозная балерина вновь шокировала публику.

Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает шокировать публику поведением - то она при каждом удобном случае показывает шпагат, то появляется на вечеринке в мини-платье и без трусиков.

В Telegram-канале "НеМалахов" появилось фото, на котором какой-то мужчина держит Волочкову на руках. Его лица не видно, зато крупным планом видно интимное место балерины.

Сама женщина широко улыбается, вероятно, не подозревая, что вскоре станет поводом для насмешек в сети.

Видео дня

Как отреагировали пользователи сети

"У нее совсем ума нет"

"Мне кошмары будут сниться"

"Глаза мои! Глаза!"

"Фу, какая жесть! Даже Бритни Спирс свой "лепесток" смайликами прикрывала"

"Депиляцию рекламирует"

"Остановите землю, я сойду"

"Как это развидеть теперь?"

Позиция Анастасии Волочковой по войне в Украине

14 апреля 2014 года во время незаконной аннексии Крыма Волочкова выступила в Киеве на пресс-конференции с заявлением, что всегда будет считать Крым частью Украины. Однако 5 декабря 2014 года в эфире телеканала "Россия 1" она изменила свою позицию и поддержала аннексию. В дальнейшем сообщалось о намерениях Волочковой посетить с концертами "ДНР".

По поводу полномасштабного вторжения она не высказывалась.

Напомним, ранее Волочкова упала с высоты во время циркового трюка.

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