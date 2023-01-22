Балерина засветила свое интимное место / Instagram Анастасии Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает шокировать публику поведением - то она при каждом удобном случае показывает шпагат, то появляется на вечеринке в мини-платье и без трусиков.

В Telegram-канале "НеМалахов" появилось фото, на котором какой-то мужчина держит Волочкову на руках. Его лица не видно, зато крупным планом видно интимное место балерины.

Сама женщина широко улыбается, вероятно, не подозревая, что вскоре станет поводом для насмешек в сети.

Видео дня
Волочкова показала свое интимное место / t.me/nemalahov

Как отреагировали пользователи сети

  • "У нее совсем ума нет"
  • "Мне кошмары будут сниться"
  • "Глаза мои! Глаза!"
  • "Фу, какая жесть! Даже Бритни Спирс свой "лепесток" смайликами прикрывала"
  • "Депиляцию рекламирует"
  • "Остановите землю, я сойду"
  • "Как это развидеть теперь?"

Позиция Анастасии Волочковой по войне в Украине

14 апреля 2014 года во время незаконной аннексии Крыма Волочкова выступила в Киеве на пресс-конференции с заявлением, что всегда будет считать Крым частью Украины. Однако 5 декабря 2014 года в эфире телеканала "Россия 1" она изменила свою позицию и поддержала аннексию. В дальнейшем сообщалось о намерениях Волочковой посетить с концертами "ДНР".

По поводу полномасштабного вторжения она не высказывалась.

Напомним, ранее Волочкова упала с высоты во время циркового трюка.

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