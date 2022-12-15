Балерина получила травмы в результате падения.

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая утратила свою былую популярность, решила создать собственное шоу, вероятно, чтобы напомнить о себе.

Во время одной из репетиций нового спектакля она взобралась на кастрюли, которые стояли одна на другой. Знаменитость должна была держать баланс на пяти кастрюлях, однако что-то пошло не так.

Она упала с них и травмировалась. Позже на своей странице в Instagram она показала полученные травмы.

Видео дня

"На прогоне спектакля упала с кастрюль. Рука болит до сих пор. Синяк на локте и колене. Издержки падения..." - подписала фото Волочкова.

Реакция сети на травму Волочковой

"Издержки грехопадения?"

"Зачем пьяной выступать!?"

"Настя, а вам ещё есть куда падать? Ощущение, что вы и так на дне"

"А почему сегодня без "рогатки"?"

"Анастасия, ну вы же не малыш, чтобы говорить всем: "У меня вава". Это же такая мелочь - ваши ранки"

Напомним, ранее Волочкова позировала на Мальдивах в прозрачной накидке и "получила" за тапки.

Вас также могут заинтересовать новости: