Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая утратила свою былую популярность, решила создать собственное шоу, вероятно, чтобы напомнить о себе.

Во время одной из репетиций нового спектакля она взобралась на кастрюли, которые стояли одна на другой. Знаменитость должна была держать баланс на пяти кастрюлях, однако что-то пошло не так.

Она упала с них и травмировалась. Позже на своей странице в Instagram она показала полученные травмы.

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"На прогоне спектакля упала с кастрюль. Рука болит до сих пор. Синяк на локте и колене. Издержки падения..." - подписала фото Волочкова.

Анастасия Волочкова повредила колено / instagram.com/volochkova_art

Реакция сети на травму Волочковой

  • "Издержки грехопадения?"
  • "Зачем пьяной выступать!?"
  • "Настя, а вам ещё есть куда падать? Ощущение, что вы и так на дне"
  • "А почему сегодня без "рогатки"?"
  • "Анастасия, ну вы же не малыш, чтобы говорить всем: "У меня вава". Это же такая мелочь - ваши ранки"

Напомним, ранее Волочкова позировала на Мальдивах в прозрачной накидке и "получила" за тапки.

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