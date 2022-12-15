Российская балерина Анастасия Волочкова, которая утратила свою былую популярность, решила создать собственное шоу, вероятно, чтобы напомнить о себе.
Во время одной из репетиций нового спектакля она взобралась на кастрюли, которые стояли одна на другой. Знаменитость должна была держать баланс на пяти кастрюлях, однако что-то пошло не так.
Она упала с них и травмировалась. Позже на своей странице в Instagram она показала полученные травмы.
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"На прогоне спектакля упала с кастрюль. Рука болит до сих пор. Синяк на локте и колене. Издержки падения..." - подписала фото Волочкова.
Реакция сети на травму Волочковой
- "Издержки грехопадения?"
- "Зачем пьяной выступать!?"
- "Настя, а вам ещё есть куда падать? Ощущение, что вы и так на дне"
- "А почему сегодня без "рогатки"?"
- "Анастасия, ну вы же не малыш, чтобы говорить всем: "У меня вава". Это же такая мелочь - ваши ранки"
Напомним, ранее Волочкова позировала на Мальдивах в прозрачной накидке и "получила" за тапки.