2 августа украинская певица Наталья Могилевская отмечала свой день рождения. Звезде исполнилось 47 лет.
Военные ВСУ подготовили ей трогательный сюрприз в качестве благодарности за ее всестороннюю поддержку украинской армии.
Так, они записали певице видеообращение, в котором пожелали ей здоровья, женского счастья, творческих взлетов и, конечно, поблагодарили ее за то, что она в тылу приближает нашу победу в войне с Россией.
"Желаем большого женского счастья! Вы работайте, а мы вас прикроем!" – сказали воины в видео.
Отметим, Могилевская встретила свой день рождения на сцене Национального театра им. Леси Украинки, играя в моноспектакле "Я дома".
Напомним, ранее Могилевская рассказала, как ее возлюбленный помог вывезти из Украины ее беременную сестру. При этом личность своего любимого она до сих пор не раскрыла.