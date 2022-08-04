Певице пожелали счастья, здоровья и творческих взлетов.

2 августа украинская певица Наталья Могилевская отмечала свой день рождения. Звезде исполнилось 47 лет.

Военные ВСУ подготовили ей трогательный сюрприз в качестве благодарности за ее всестороннюю поддержку украинской армии.

Так, они записали певице видеообращение, в котором пожелали ей здоровья, женского счастья, творческих взлетов и, конечно, поблагодарили ее за то, что она в тылу приближает нашу победу в войне с Россией.

"Желаем большого женского счастья! Вы работайте, а мы вас прикроем!" – сказали воины в видео.

Отметим, Могилевская встретила свой день рождения на сцене Национального театра им. Леси Украинки, играя в моноспектакле "Я дома".

Напомним, ранее Могилевская рассказала, как ее возлюбленный помог вывезти из Украины ее беременную сестру. При этом личность своего любимого она до сих пор не раскрыла.

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