Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская недавно впервые призналась, что у нее есть возлюбленный. Имени мужчины она не назвала, лица его также не показала.
Говорит - сейчас не самое уместное время, чтобы выставлять на публику свою личную жизнь. Звезда пообещала приоткрыть этот занавес после победы Украины.
Однако в интервью программе "Сніданок з 1+1" Наталья призналась - любимый мужчина героически поддерживает ее все это время. Например, он помог ее беременной сестре выехать из Украины.
"Мы вместе с любимым помогли уехать моей сестре во Францию. Она родила мальчика", - сказала Могилевская.
Напомним, Могилевская рассказала о доме в Буче, который уничтожили оккупанты.
Также УНИАН писал, что Наталья Могилевская представила моноспекталь "Я вдома", основанный на реальных военных событиях.
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