Это произошло еще 10 лет назад.

Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская призналась, что в ее жизни случались ситуации, когда мужчина ей изменял. Это произошло 10 лет назад, когда она училась во Франции.

Как рассказала Ольга в интервью Славе Демину, в тот период времени она познакомилась с молодым человеком на свадьбе у подруги. Они строили отношения на расстоянии. Впрочем, девушка была уверена, что у них все получится, потому что, по ее словам, она была романтиком.

Однако, как выяснилось позже, этот мужчина изменял ей. Однажды она приехала к себе домой, где и жил ее бойфренд, и застукала его с другой.

"Я видела, как у него происходили разные отношения, а со мной в переговорах у него была любовь", - поделилась Ольга.

Она добавила, что сейчас эта ситуация вообще не вызывает у нее никаких эмоций. У нее такое ощущение, что это было в другой жизни.

Напомним, ранее Ольга Мартыновская впервые рассказала о новом бойфренде. Личность своего возлюбленного она не раскрыла, зато отметила, что очень счастлива.

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