Личность своего возлюбленного она не раскрыла, зато отметила, что очень счастлива.

Известный кулинар и судья проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская обычно скрывает свою личную жизнь. Однако сейчас она решилась раскрыть немного деталей.

В интервью Алине Доротюк она рассказала, что месяц назад начала строить отношения с мужчиной, который так же связан с ресторанным бизнесом.

По словам Мартыновской, это первый за последние годы случай, когда и ее любят, и она. Потому что, как говорит телезвезда, чаще всего происходит так, что в отношениях любит кто-то один.

"Сейчас я влюбилась. Это отношения, в которых меня очень любят. Я губу не раскатываю, потому что я прагматичная девушка - у меня есть семья, ребенок, график, работа. Эти отношения не вписывались в мои планы, но я впервые почуствовала, как классно, когда тебя очень любят и ты любишь", - говорит Мартыновская.

Кроме того, она развеяла все слухи относительно романа с Владимиром Ярославским.

"Мы с ним подписали договор, что секс никак не должен повлиять на нашу дружбу. Потому что сейчас очень сложно найти друга и удержать его. Поэтому мы ценим нашу дружбу", - добавила Ольга.

Напомним, ранее Ольга Мартыновская из "МастерШеф" рассказала о брате из РФ, который воюет на стороне оккупантов.

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