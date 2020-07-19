Появились фотографии с тайной свадьбы внучки Елизаветы II
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис Йоркская, в пятницу, 17 июля, тайно вышла замуж за 37-летнего итальянского миллионера и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци.
Фотографии с церемонии появились в Instagram-аккаунте Theroyalfamily.
Пара связала себя узами брака в присутствии около 20 гостей в пятницу. Ради свадьбы внучки Елизавета II и ее муж Филипп покинули Виндзорский замок, где они находились на самоизоляции с марта месяца.
Принцесса Беатрис надела платье, которое для Елизаветы II сшил модельер Норман Хартнелл в 1967 году. На ней также была тиара, принадлежавшая королеве Марии, — в ней же выходила замуж и Елизавета.
Как сообщал ранее УНИАН, из-за скандала Принцессе Йоркской Беатрис и ее жениху Эдоардо Мопелли Моцци пришлось отменить предсвадебную вечеринку.
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