Шоумен Владимир Остапчук "удленил" себе нос

Телеведущий показал смешное видео.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал в Instagram-истории смешное видео, которое развеселило пользователей сети. Остапчук в социальной сети примерил маску, которая удлиняет нос. Так, телеведущий баловался во время езды за рулем. "На вялике", - подписал видео телеведущий. Как сообщал УНИАН, ранее девушка Вовы Остапчука засветила попу в секси-купальнике. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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