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Шоумен Владимир Остапчук "удленил" себе нос

17:37, 24 июня 2020
Звезды
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Остапчук показал видео / фото instagram.com/vova_ostapchuk

Остапчук в социальной сети примерил маску, которая удлиняет нос. Так, телеведущий баловался во время езды за рулем. 

"На вялике", - подписал видео телеведущий.

Остапчук удленил нос / Скриншот Instagram

Как сообщал УНИАН, ранее девушка Вовы Остапчука засветила попу в секси-купальнике.

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