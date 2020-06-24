Шоумен Владимир Остапчук "удленил" себе нос
17:37, 24 июня 2020Звезды
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Телеведущий показал смешное видео.
Остапчук показал видео / фото instagram.com/vova_ostapchuk
Украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал в Instagram-истории смешное видео, которое развеселило пользователей сети.
Остапчук в социальной сети примерил маску, которая удлиняет нос. Так, телеведущий баловался во время езды за рулем.
"На вялике", - подписал видео телеведущий.
Остапчук удленил нос / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее девушка Вовы Остапчука засветила попу в секси-купальнике.
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