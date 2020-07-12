Шоумен Владимир Остапчук показал, как целуется с возлюбленной

Остапчук встречается с нотариусом Кристиной Горняк.

Украинский шоумен Владимир Остапчук опубликовал в инста-сториз видео со своей возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

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Пара отдыхала у бассейна. В тот момент, когда Кристина загорала в раздельном голубом купальнике на шезлонге, к ней подошел Вова Остапчук и несколько раз поцеловал ее в плечо. Затем пара поцеловалась в губы.

На фоне играла песня рэпера ST "Луи Луи". Шоумен подписал видео нежными словами: "Иди сюда, я тебя поцелую. Мур мяу".

Как сообщал УНИАН, Вова Остапчук поделился трогательными кадрами с дочкой.

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