Вова Остапчук поделился трогательными кадрами с дочкой
17:26, 05 июля 2020Звезды
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Шоумен показал видео с дочерью Эмилией.
Остапчук зі своїми дітьми / фото instagram.com/vova_ostapchuk
Украинский шоумен Владимир Остапчук опубликовал в инста-сториз видео, на котором танцует со своей дочерью Эмилией. Папа с дочкой исполнили нежный танец под песню Егора Крида "Папина дочка".
"Ровно год назад мы танцевали с моей Эмилией. Скучаю по таким моментам. Моя принцесса, ты так быстро взрослеешь. Уже 1 сентября в школу", - подписал видео Остапчук.
Вова показав відео / Скріншот Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Остапчук потроллил своего сына.
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