Ведущий уже познакомил детей между собой.

Украинский ведущий Владимир Остапчук, который недавно стал отцом в третий раз, рассказал о знакомстве старших детей с новорожденным сыном Тимофеем.

Не секрет, что сейчас 11-летняя дочь Эмилия и 6-летний сын Эван от первого брака с Еленой Войченко находятся вместе с мамой за границей. Однако расстояние не помешало им познакомиться с младшим братиком, который родился 10 декабря. Владимир решил по видеосвязи провести эту встречу и опубликовал фото в своем Instagram.

"На этом фото мы с мамой разговаривали с Эваном и Эмилией, показывали им братика. Дети рады. Эван очень счастлив, потому что давно хотел baby brother, как сказала Елена", - написал Остапчук.

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Также Владимир откровенно ответил, ревнует ли нынешняя жена Екатерина Полтавская к бывшей и детям.

"Спросил у Кати. Она говорит, что благодарна первой жене за то, что я уже все умею. Но Катя также повлияла на то, какой я отец. Как мама она очень хорошая".

К слову, Екатерина и Владимир поженились весной этого года. 24-летняя избранница ведущего недавно впервые стала мамой, а для Остапчука это третий ребенок.

Напомним, ранее жена Остапчука раскрыла причину, почему ей делали кесарево сечение.

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