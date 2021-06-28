Шоумен заявил в полицию на экс-супругу, потому что та якобы не дает ему видеться с детьми.

Украинский шоумен Владимир Остапчук в 2020 году развелся со своей супругой Еленой Войченко, с которой воспитывал двоих детей. Практически сразу после развода он женился на нотариусе Кристине Горняк, с которой живет и по сей день.

Но, после скандального развода у Остапчука появилась новая проблема. Он часто в своих соцсетях рассказывает о том, что экс-супруга не разрешает ему видеться с детьми, хотя у них равноценные права. Видимо, ситуация зашла настолько далеко, что Остапчук решил даже обратиться в полицию, дабы зафиксировать данные нарушения со стороны Елены.

"Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучаться в пустые двери. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью", - пояснил шоумен.

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Автор: Диана Могилевич