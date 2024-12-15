Дантес выровнял волосы.

Украинский певец Владимир Дантес, известный своей харизмой и кудрявыми волосами, решил встретить Новый год с кардинально новой прической. Об этом он рассказал в своем Instagram Stories.

Звезда, которая обычно демонстрирует свою естественную кудрявую шевелюру, на этот раз появилась перед поклонниками с гладкой укладкой.

"Спасибо за подрезку кончиков", - лаконично подписал фотографию Дантес.

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Стоит отметить, что Дантес не впервые экспериментирует со своей внешностью. Однако, именно эта смена имиджа стала одной из самых неожиданных.

Кто такой Владимир Дантес

Владимир Дантес - это многогранная личность украинского шоу-бизнеса, известный как певец, телеведущий, радиоведущий и видеоблогер.

В 2008 году Владимир одержал победу во втором сезоне популярного талант-шоу "Фабрика звезд". Это стало мощным стартом его музыкальной карьеры. Вместе с другим победителем, Вадимом Олейником, он создал дуэт "ДиО.фильмы", который быстро завоевал популярность благодаря своим зажигательным песням и ярким клипам.

Под руководством продюсеров Натальи Могилевской и Бориса Бронштейна дуэт выпустил альбом, 13 синглов и 12 клипов. Однако, в 2015 году "ДиО.фильмы" прекратили свое существование.

После распада дуэта Дантес не оставил музыку. Он продолжил творческий путь как сольный исполнитель, экспериментируя с различными стилями и направлениями. В 2023 году мир увидел его второй сольный альбом "КИТЫ", в который вошли как новые треки, так и переосмысленные хиты "ДиО.фильмы" - "Девочка Оля" и "Саша".

Владимир Дантес имеет значительный опыт работы на телевидении. Он был ведущим программ "Ближе к телу" и "Маленькие гиганты", участвовал в развлекательном шоу "Лига смеха". В 2022-2023 годах он вел патриотическое шоу "Я люблю Украину" на телеканале "ТЕТ".

Дантес также активно ведет видеоблог, где делится своими мыслями и взглядами на жизнь, а также работает на телевидении как ведущий различных шоу.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Владимир Дантес, как и большинство украинцев, пересмотрел свои жизненные приоритеты и активно включился в волонтерскую деятельность.

Напомним, Даша Кацурина с Дантесом показали свой праздничный декор.

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