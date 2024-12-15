Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик отметила 9-месячный юбилей своей младшей дочери Адель яркой фотосессией. Звезда опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых она вместе с дочками позирует в леопардовых образах.
Маленькая Адель была одета в черную блузку, штанишки с леопардовым принтом и стильную повязку. Лилия и ее старшая дочь Полина также присоединились к "леопардовому" стилю, создав гармоничный семейный образ.
Семья Ребрик устроила настоящий праздник для Адель, задувая свечу на оригинальном тортике и весело проводя время перед камерой.
"Осторожно, порция гламура зашкаливает! Адель 9 месяцев! Девять! Кайфуем быть твоими родителями, Адель", - подписала фотографии Лилия.
Поклонники звезды засыпали семью комплиментами и поздравлениями по случаю маленького праздника.
Реакция соцсетей:
- "Какая милота! Спасибо, что делитесь со вселенной своим счастьем! Пусть люди подхватывают вашу радость!"
- "Какая гламурная крошка. Так и хочется, чтобы она затанцевала"
- "Невероятно красивые девушки"
- "Какая сладкая булочка!"
- "Какая красивая девочка!"
- "Маленькая гламурная куколка!"
- "Это будущая звезда страны!"
- "Как это круто!"
- "Супер!"
- "Хорошенькая!"
Напомним, Лилия Ребрик провела день с дочками.