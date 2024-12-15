Лилия Ребрик поздравила дочь с ее особым праздником / Скриншот Instagram

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик отметила 9-месячный юбилей своей младшей дочери Адель яркой фотосессией. Звезда опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых она вместе с дочками позирует в леопардовых образах.

Маленькая Адель была одета в черную блузку, штанишки с леопардовым принтом и стильную повязку. Лилия и ее старшая дочь Полина также присоединились к "леопардовому" стилю, создав гармоничный семейный образ.

Семья Ребрик устроила настоящий праздник для Адель, задувая свечу на оригинальном тортике и весело проводя время перед камерой.

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К празднованию присоединилась и старшая сестра Адель / скриншот Instagram

"Осторожно, порция гламура зашкаливает! Адель 9 месяцев! Девять! Кайфуем быть твоими родителями, Адель", - подписала фотографии Лилия.

Маленькая Адель празднует свой день рождения / скриншот Instagram

Поклонники звезды засыпали семью комплиментами и поздравлениями по случаю маленького праздника.

Реакция соцсетей:

  • "Какая милота! Спасибо, что делитесь со вселенной своим счастьем! Пусть люди подхватывают вашу радость!"
  • "Какая гламурная крошка. Так и хочется, чтобы она затанцевала"
  • "Невероятно красивые девушки"
  • "Какая сладкая булочка!"
  • "Какая красивая девочка!"
  • "Маленькая гламурная куколка!"
  • "Это будущая звезда страны!"
  • "Как это круто!"
  • "Супер!"
  • "Хорошенькая!"

Напомним, Лилия Ребрик провела день с дочками.

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