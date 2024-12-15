Лилия и Адель весело провели время.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик отметила 9-месячный юбилей своей младшей дочери Адель яркой фотосессией. Звезда опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых она вместе с дочками позирует в леопардовых образах.

Маленькая Адель была одета в черную блузку, штанишки с леопардовым принтом и стильную повязку. Лилия и ее старшая дочь Полина также присоединились к "леопардовому" стилю, создав гармоничный семейный образ.

Семья Ребрик устроила настоящий праздник для Адель, задувая свечу на оригинальном тортике и весело проводя время перед камерой.

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"Осторожно, порция гламура зашкаливает! Адель 9 месяцев! Девять! Кайфуем быть твоими родителями, Адель", - подписала фотографии Лилия.

Поклонники звезды засыпали семью комплиментами и поздравлениями по случаю маленького праздника.

Реакция соцсетей:

"Какая милота! Спасибо, что делитесь со вселенной своим счастьем! Пусть люди подхватывают вашу радость!"

"Какая гламурная крошка. Так и хочется, чтобы она затанцевала"

"Невероятно красивые девушки"

"Какая сладкая булочка!"

"Какая красивая девочка!"

"Маленькая гламурная куколка!"

"Это будущая звезда страны!"

"Как это круто!"

"Супер!"

"Хорошенькая!"

Напомним, Лилия Ребрик провела день с дочками.

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