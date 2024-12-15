Близкий человек шоумена приехал, чтобы помочь молодым родителям в важный момент.

Жена известного телеведущего Владимира Остапчука рассказала о неоценимой помощи своей свекрови в уходе за новорожденным сыном Тимофеем. Мама Владимира приехала в Киев, чтобы поддержать молодых родителей и помочь с бытовыми делами, пока они полностью сосредоточены на заботе о малыше.

Екатерина поделилась трогательными моментами в своем Instagram. Она рассказала, что свекровь готовит для них разнообразные завтраки и с радостью помогает одевать маленького Тимофея.

"Последние два дня с нами мама Вовы. Пока мы с малым, мама помогает в быту, ведь няня будет только со вторника. Сейчас вот завтрак приготовила каждому разный и даже не сказала, что здесь не ресторан", - с юмором написала Екатерина.

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Мама Владимира Остапчука с удовольствием проводит время с новорожденным внуком. Екатерина Полтавская поделилась моментом, как свекровь помогала ей одевать маленького Тимофея в человечек.

Кто такой Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, шоумен, актер и комик. Остапчук начинал как радиоведущий, но широкую известность получил благодаря работе на телевидении. Он был ведущим многих популярных проектов, среди которых. Он получил известность благодаря своей работе на телевидении, где вел ряд успешных программ, среди которых шоу "Маска" и "Евровидение-2017", которое он проводил вместе с Александром Скичко и Тимуром Мирошниченко.

Кроме работы на телевидении, Остапчук также занимается стендап-комедией, дубляжем фильмов и активно ведет свои страницы в социальных сетях, где делится моментами из своей жизни и творчества. Его известный стиль - это сочетание юмора, легкости и профессионализма, что сделало его любимцем публики.

Напомним, что Екатерина Полтавская родила сына 10 декабря.

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