Умер музыкант группы "Ласковый май"

Музыкант Владимир Бойко написал для группы "Ласковый мая" больше двадцати песен.

Скончался автор хитов группы «Ласковый май» Владимир Бойко.

Печальное известие сообщил продюсер Андрей Разин в своем Instagram.

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«Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни в результате инсульта ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас. Это такие шлягеры, как «Гадкий утёнок» и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май». Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему небесное. Это большая утрата для группы «Ласковый май»», - написал Разин.

Музыкальным руководителем "Ласкового мая" Бойко стал с 1989 года. Он написал музыку к песням "Художник", "Круиз", "Бархатный сезон" и прочим.