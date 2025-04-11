Заметно, что дочери футболиста плохо ладят между собой.

Жена известного украинского футболиста, участника сборной Украины Александра Зинченко - спортивная журналистка Влада Седан - показала своих дочерей в соцсетях. На новых кадрах заметно, что дочери звездной четы не слишком хорошо ладят между собой.

В TikTok опубликовали ролик Влады Зинченко с девочками. Сама звезда часто делится семейным контентом в сети и рассказывает о воспитании сестер. Младшая дочь супругов родилась в 2023 году. Ее назвали Леей. Правда, на этом видео видно, что Лея ревнует звездную мамочку к старшей сестре Еве, которой сейчас четыре года.

На камеру попал момент, как девочки ссорятся между собой. В частности, младшая дочь футболиста не хотела, чтобы старшая снималась в ролике Влады, а требовала от мамы, чтобы та ее не звала к ним. На такие слова младшей сестры Ева реагировала эмоционально.

Она отказывалась сниматься в видео и не хотела подходить к маме. Девочка даже расплакалась. Однако Зинченко стояла на своем и продолжала уговаривать дочерей на совместное видео. Заметно, что она объясняла Лее, что они с сестрой имеют одинаковое право проводить время с мамой.

Что пишут в сети о ревности сестер:

"А чего вы ее спрашиваете - можно или нельзя? Если она вам не разрешит в туалет пойти - вы не пойдете?"

"Нужно объяснить: "Это твоя сестричка, я вас люблю", а не спрашивать разрешения у младшей. Старшая чувствует себя лишней"

"Мама сама разделяет детей, спрашивая разрешение у одной. Нужно объяснить, а не спросить"

"Абсурд! Мама виновата, что сделала такую границу между девочками"

К слову, Влада и Александр заключили официальный брак в марте 2020 года. Уже через год они впервые стали родителями - у них родилась Ева. Сейчас семья живет в Лондоне, Великобритания, поскольку спортсмен играет сейчас за команду "Арсенал".

Напомним, ранее экс-футболист Шахтера вспомнил, как Зинченко отбил у него Владу Седан. Андрей Борячук рассказал об измене женщины. Пара была в отношениях три года. По словам спортсмена, он давно забыл тот период, хотя он был сложным для него.

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