Хореограф заявил, что хочет дочерей.

Украинский хореограф Влад Яма вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона. Но на одном ребенке они не планируют останавливаться.

В интервью Славе Демину танцор рассказал, что они с женой планируют родить еще двоих детей.

"Мы говорили об этом несколько раз. Последний разговор был где-то пару месяцев назад. Не хочется зарекаться, но, по состоянию на наш последний разговор, мы ощущаем, что мы бы хотели еще детей. Сейчас хотим", - сказал Яма.

Он добавил, что они мечтают о девочке. Впрочем, и сын Леон был не против сестрички. Но сейчас он больше хочет братика.

"Он (Леон, - УНИАН) тоже эгоист, но пока что. Мы спрашиваем его об этом последние года три. Но, наверное, нужно действовать активнее, а не только спрашивать. Сначала он хотел сестричку, чтобы ее охранять как-то от других. Но в последнее время говорит, что хочет братана. Хочет с ним играться, показывать свои конструкторы, учить его", - добавил Яма.

Напомним, ранее Влад Яма признался, что успел уехать из Украины 24 февраля до введения военного положения. Он вместе с семьей находится в Соединенных Штатах почти пять месяцев. Тем временем родители хореографа находятся в Запорожской области.

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