Украинский хореограф Влад Яма, который за несколько дней до полномасштабного российского вторжения выехал с семьей в Америку, ответил на хейт подписчиков в Instagram.
Один из пользователей сети поинтересовался у танцора, не стыдно ли ему за то, что он с начала большой войны находится за границей. Яма лаконично ответил: "Регулярно".
Также он сказал, не слабо ли ему пойти на фронт:
"Ну, здесь уже прислушаюсь исключительно к военным, извините".
Стоит отметить, что он неохотно общается с пользователями сети в комментариях.
Однако в своих соцсетях он показывает, как выступает на благотворительных концертах, распространяет сборы на украинскую армию, реагирует на массированные обстрелы городов.
Бегство Влада Ямы - что известно
За побег в Америку Яму сразу же начали критиковать в сети. Жена танцора пыталась его оправдать и говорила, что каждый человек имеет "право выбора".
Продюсер Игорь Кондратюк отмечал, что Яма должна рассказать "свою легенду" и все объяснить. А сам хореограф не спешит делиться оправданиями.