Однако он был немногословным.

Украинский хореограф Влад Яма, который за несколько дней до полномасштабного российского вторжения выехал с семьей в Америку, ответил на хейт подписчиков в Instagram.

Один из пользователей сети поинтересовался у танцора, не стыдно ли ему за то, что он с начала большой войны находится за границей. Яма лаконично ответил: "Регулярно".

Также он сказал, не слабо ли ему пойти на фронт:

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"Ну, здесь уже прислушаюсь исключительно к военным, извините".

Стоит отметить, что он неохотно общается с пользователями сети в комментариях.

Однако в своих соцсетях он показывает, как выступает на благотворительных концертах, распространяет сборы на украинскую армию, реагирует на массированные обстрелы городов.

Бегство Влада Ямы - что известно

За побег в Америку Яму сразу же начали критиковать в сети. Жена танцора пыталась его оправдать и говорила, что каждый человек имеет "право выбора".

Продюсер Игорь Кондратюк отмечал, что Яма должна рассказать "свою легенду" и все объяснить. А сам хореограф не спешит делиться оправданиями.

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