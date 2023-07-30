В этот раз танцор решил поделиться своими размышлениями, однако в сети это не оценили.

Хореограф Влад Яма, который "молчал" в сети более месяца, внезапно решил сделать новый пост на своей странице в Instagram. Он показал новые фото, а также написал "философскую" цитату.

Так, Яма заговорил о будущем. Кроме этого, танцор намекнул, что часто думает о прошлом.

"Не каждый может смотреть в будущее, не оглядываясь назад", - написал хореограф.

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Новый пост возмутил украинцев. Комментаторы начали писать, что не понимают позицию Ямы, который уехал из Киева на фоне полномасштабной войны и не возвращается на родину. Хореографа называют "беглецом", его обвиняют в том, что он наслаждается счастливой жизнью и "забыл" об Украине. Также комментаторы пишут:

"Влад, по какой причине вы уехали? Болеете? У вас трое детишек? Какова причина выезда из Украины, когда запрещено? Объясните, очень нужно"

"А бывает ли вам стыдно?"

"Ребята на передовой не имеют возможности уйти в отпуск, их некем заменить. А они ездят, куда им заблагорассудится!".

Яма не реагирует на хейт и не отвечает на упреки украинцев. В Stories он лишь отметил, что удаляет некоторые негативные комментарии.

Куда "сбежал" Влад Яма

Хореограф утверждает, что он "успел" выехать из Украины в США в день начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года. За это Яму сразу же начали критиковать в сети. Жена танцора пыталась его оправдать и говорила, что каждый человек имеет "право выбора".

Продюсер Игорь Кондратюк отмечал, что Яма должна рассказать "свою легенду" и все объяснить. А сам хореограф не спешит делиться оправданиями. Вместо этого он недавно делал намеки о том, что вернулся в Украину. Впрочем, в Киеве его никто так и не увидел.

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