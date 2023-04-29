Сначала танцор призвал фанатов "держаться", а потом показался в парике.

Хореограф Влад Яма, который получает немало критики за то, что он "сбежал" из Украины на фоне полномасштабной войны, попал в новый скандал. Вчера, в день трагедии, которая произошла в Умани, танцор пытался шутить.

Так, в Instagram Яма разместил фото с шоу "Хто зверху", на котором он старался не упасть со стеклянной поверхности, поднимающейся вверх. При этом танцор был без футболки и "держался" за скользкую поверхность всем телом.

"Держимся", - написал хореограф.

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В комментариях пользователи сразу же начали писать, что шутки и такие фото на фоне трагедий и ракетных ударов по Умани и Днепру выглядят, как минимум, неуместо. Украинцы отметили:

"Влад, спасибо за помощь ВСУ. Но немного поддерживаю комменты в ваших постах, скромнее "афишируйте" свою беззаботную жизнь"

"Держись крепче. В Америке сейчас едва ли не самые тяжелые времена"

"Городу Умань передаете поддержку?"

"Для Умани и Днепра это очень в этот день важно, Влад"

"Это не Яма... Это дно!".

После порции хейта Яма попытался объяснить, что он имел в виду. Для этого он сделал новый пост. Танцор опубликовал фото в парике и отметил, что каждый должен работать "на своем месте".

"Относительно предыдущего поста ... На самом деле действительно бывает так, что и фотография, и подпись к ней касается в первую очередь того, кто ее запостил (если не указано иное). Без намеков и скрытого содержания. Кое-кто увидел другое. Я никого не виню, градус напряжения сейчас великоват. Надеюсь, ужас скоро закончится. Работаем, каждый на своем месте. Чтобы жить и донатить", - написал хореограф.

Впрочем, не все комментаторы оценили попытку Ямы оправдаться. Одни отметили, что поняли танцора. Другие же пишут, что ему не следовало шутить и пытаться "поднимать настроение" на фоне трагедий, которые отбирают жизнь украинцев.

"Трус. После войны вернется в Украину, и будет снова свои ничтожные "танцульки" показывать. Не мужик, а "баба" какая-то. Влад, вам не стыдно?",- отметил один из комментаторов.

Напомним, ранее стало известно, что блогер Беспалов рассказал о секретах Ямы. Хореограф якобы хотел стать депутатом от ОПЗЖ и "тонет" в долгах.

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