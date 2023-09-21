Певец Виталий Козловский, который служит в ВСУ и недавно прошел "посвящение" в артиллеристы, показался на новых фото. Артист позировал на "кладбище" сожженных и разбитых машин.
"Оставлю эти фото здесь. Чтобы вы вспомнили обо мне", - написал Козловский.
На фотографиях артист позировал в военной форме. Он сидел на сожженных машинах и смотрел куда-то вдаль. А на одном из фото Козловский решил "подурачиться".
Артист забавно "разлегся" на машине и искренне улыбался. Козловский закинул руку за голову и скрестил ноги, будто он лежит на пляже. Военный отметил, что сохранять хорошее настроение всегда важно.
"Несмотря ни на что, не забывайте улыбаться", - обратился к фанам Козловский.
Виталий Козловский - последние новости
Напомним, этим летом артист получил повестку и отправился на учения. После этого Козловский принял присягу и отправился на фронт.
Недавно артист показал впечатляющее видео, на котором он проходил "посвящение" в артиллеристы. Козловский осуществил первый выстрел, а затем понюхал гильзу. При этом сослуживцы провели "ритуал", после которого артист стал настоящим артиллеристом.