Музыкант защищает Украину от российских оккупантов.

Артист Виталий Козловский недавно прошел боевую подготовку и отправился на фронт. Побратимы уже успели посвятить его в артиллеристы. Как это было он показал на своей странице в Instagram.

Так, он опубликовал видео, на котором видно, как певец и уже воин ВСУ стреляет из артиллерии. После этого побратимы дали ему понюхать гильзу и измазали порохом его лицо. В конце военные дали по попе Козловскому той самой гильзой.

"Посвящение в артиллеристы", - подписал ролик Виталий.

Как отреагировали пользователи сети

"Настоящий мужчина! Уважение"

"Мое сердце. Горжусь тобой и люблю всей душой. Божьей опеки тебе"

"Как радует, что при всей сложности ситуации у наших военных есть силы на юмор"

"Молодец! Вперед к победе"

"С такими казаками мы точно победим"

"Красавчик"

Напомним, ранее Козловский похвастался обедом на фронте. Он и его сослуживцы наслаждались жареным картофелем прямо в посадке.

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