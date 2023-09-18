Артист Виталий Козловский недавно прошел боевую подготовку и отправился на фронт. Побратимы уже успели посвятить его в артиллеристы. Как это было он показал на своей странице в Instagram.
Так, он опубликовал видео, на котором видно, как певец и уже воин ВСУ стреляет из артиллерии. После этого побратимы дали ему понюхать гильзу и измазали порохом его лицо. В конце военные дали по попе Козловскому той самой гильзой.
"Посвящение в артиллеристы", - подписал ролик Виталий.
Как отреагировали пользователи сети
- "Настоящий мужчина! Уважение"
- "Мое сердце. Горжусь тобой и люблю всей душой. Божьей опеки тебе"
- "Как радует, что при всей сложности ситуации у наших военных есть силы на юмор"
- "Молодец! Вперед к победе"
- "С такими казаками мы точно победим"
- "Красавчик"
Напомним, ранее Козловский похвастался обедом на фронте. Он и его сослуживцы наслаждались жареным картофелем прямо в посадке.