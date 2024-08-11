Певец год назад стал на защиту страны.

Известный украинский певец Виталий Козловский показал, как он выглядел в молодости. Артист сравнил снимки, которые были сделаны много лет назад, и сейчас.

Как известно, в июне 2023 года исполнителя мобилизовали. Поэтому, он решил продемонстрировать, как война изменила его. В своем Instagram Виталий опубликовал фото, сделанное в 2000-х. Тогда карьера артиста только набирала обороты. Он постоянно удивлял поклонников своими яркими образами и решил напомнить, каким был более 20 лет назад.

На снимке Козловский позировал в черной майке и джинсах. Тогда у него была пышная шевелюра и небольшая бородка. Заметно, что певцу нравилось дополнять свои образы различными аксессуарами.

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"Что было в голове у этого парня", - шутливо подписал фото Козловский.

Сразу после этого артист поделился с фанатами свежим кадром. На нем Виталий предстал с серьезным выражением лица, в военной форме. Вероятно, фото сделано во время службы. Певец позировал на камеру в авто. Таким образом знаменитость показал, как повлияла на него война.

К слову, Козловский служит в рядах Национального президентского оркестра при Министерстве обороны. Виталий - рядовой солдат. Он выходит в наряды и занимается военным делом наравне с другими защитниками.

За последние годы его жизнь сильно изменилась. В частности, артист стал на защиту страны, женился на пиарщице Юлии Бакуменко, а также у него родился сын Оскар в 2024 году.

Напомним, ранее жена Виталия Козловского ответила на упреки Фарион относительно службы певца в ВСУ. Юлия Бакуменко поставила на место языковеда.

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